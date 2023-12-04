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First look: Tulane

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech will face the Green Wave inn Annapolis at the end of this month. But what challenges will Tulane present in the Military Bowl?

Let's take a look at what the team has accomplished so far this year.

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