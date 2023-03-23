Two days, two commits. Virginia Tech has picked up a pledge from Mount Airy (N.C.) 2024 defensive end Deric Dandy.
The 6-3, 200-pounder is a three-star ranked the No. 30 rising senior in the Tar Heel State. He picked the Orange and Maroon after visiting Blacksburg for spring practice today.
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Dandy has visited campus several times over the course of his recruitment, and went on today's visit along with high school teammate Tyler Mason, a fellow Class of 2024 prospect with an offer from the Orange and Maroon. Dandy joins four-star quarterback Davi Belfort in the Hokies' class, which has gone from zero to two pledges in under 24 hours.
Last Fall, Dandy helped lead Mount Airy High to a 1A State championship, notching 95 total tackles (33 for loss with 6.5 sacks), hurrying the opposing quarterback 33 times, breaking up three passes and forcing two fumbles.
• See the Virginia Tech recruiting class and Rivals.com team recruiting rankings with Dandy in the fold.
• Take a look at his junior highlight reel here.
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Stay tuned for much more to come on Dandy's commitment.
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