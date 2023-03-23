News More News
{{ timeAgo('2023-03-23 18:26:43 -0500') }} football Edit

Junior highlights: Deric Dandy

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

What will the newest Hokies bring on the field? Find out with a look at Deric Dandy's junior highlight reel.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}