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Commits React to Hokies big win over Syracuse and more

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

This past week the Hokies picked up a big win against Syracuse and improved to 4-4 on the season. They won 38-10 on a Thursday night game and these commits were impressed with what they saw.

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Hokie commits Quentin Reddish, Joshua Clarke, and Aidan Lynch go in to detail about their thoughts on the win, the season so far, and what they look forward to when they get to Blacksburg.

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