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Clock winds down as Virginia Tech awaits Annapolis

Connor Mardian • HokieHaven
Hokie Haven Staff
@connormardian10
VT SMA' 24 Football and Men's Basketball writer

As Virginia Tech has been recently granted with news that their stars are returning for another season, coordinators Tyler Bowen and Chris Marve, and head coach Brent Pry took to the podium Saturday afternoon to discuss the recent news and their sides' preparation for the Military Bowl.


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