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Class impact: Eric Mensah to VT

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has added another crucial piece in the form of three-star DT Eric Mensah. The 6-3, 294-pounder is ranked the No. 24 rising senior in the Commonwealth.

But what does his pledge mean for the Hokies and the future of both the program and the 2024 class? We explore.

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