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Antwuan Powell-Ryland can realize his potential at VT

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

What went wrong for Antwuan Powell-Ryland at Florida? Can he still reach his ceiling now that he's finishing his career at Virginia Tech?

We caught up with 1st and Ten Florida publisher Jason Higdon for the scoop on Powell-Ryland's departure from Gainesville, and what he'll bring to Blacksburg.

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