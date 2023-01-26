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ACC breakdown: Mid-conference season

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's place in the ACC is a story yet to be told: the Hokies' midyear slump has VT sitting low in the standings, but there's upside.

How does the rest of the league look like it's shaking out, though? And where does the ACC fit in the college basketball big picture? We explore.

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