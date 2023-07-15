News More News
premium-icon
ago football Edit

4-star OT Ryan Howerton discusses top schools, previews decision

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

One of the Hokies top targets is set to make his decision today on where he will play at in college. 2024 four-star offensive tackle Ryan Howerton is one of the biggest risers and even played extremely well at the Rivals Camp in May. Here he talks about his top schools and previews his decision.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}