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{{ timeAgo('2022-12-10 10:20:52 -0600') }} football Edit

2026 QB Noah Grubbs details unofficial visit to Virginia Tech

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

This past weekend the Hokies hosted 2026 quarterback Noah Grubbs as part of a visit with his QB trainer Baylin Trujillo. The Hokies are one of many schools entering his recruitment early and look to continue keeping in touch as much as they can

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