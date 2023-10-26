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2025 RB Marquise Henderson has his finalists and a commitment date
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
One of the most highly-sought running backs in the Class of 2025 knows when he'll come off the board. The Hokies are a factor.
Belton-Honea Path (S.C.) four-star Marquise Henderson will make his college choice between six finalists next Monday.
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