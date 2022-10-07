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2023 ATH Jonathan Pennix updates recruitment

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer

On September 17, the Virginia Tech coaching staff extended an offer to 2023 athlete Jonathan Pennix, a three-star out of Concord (Va.) Appomattox County. Pennix is listed as a cornerback, but can play both sides of the ball. The 6-0, 175-pounder is closing in on a college decision on his birthday, October 13th.

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