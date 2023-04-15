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What to watch for: Hokies spring game 2023

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The day is finally upon us. Virginia Tech will take to the field in Lane Stadium in front of the public, providing a preview of the 2023 team.

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The essentials

Format: Maroon v. Orange

Time, Location: 3 p.m., Lane Stadium

TV: ACC Network Extra (ESPN+)

Local Radio: 105.3 FM

Live stats: HokieSports.com

The storylines

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