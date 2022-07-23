WATCH: Cameren Fleming commits to Virginia Tech

Watch Richmond (Va.) Trinity Episcopal 2023 defensive back Cameren Fleming commit to VT, courtesy of CBS 6's Sean Robertson.
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