 HokieHaven - WATCH: Cameren Fleming commits to Virginia Tech
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WATCH: Cameren Fleming commits to Virginia Tech

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Watch Richmond (Va.) Trinity Episcopal 2023 defensive back Cameren Fleming commit to VT, courtesy of CBS 6's Sean Robertson.

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