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VT visitors: Old Dominion 2023

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The return of the season means the return of recruiting visitors. Who will the Hokies welcome to campus for the opener against Old Dominion?

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