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VT Visitors: June 20-25, 2023

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies' biggest recruiting weekend of the Summer is here, with several official visitors - and commits on-hand to make them comfortable.

Who will be in Blacksburg over the course of the week? Check it out here.

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Uncommitted official visitors

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