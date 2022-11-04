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VT Visitors 2022: Georgia Tech

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Even if timing and the trajectory of the season have reduced some of the buzz around Virginia Tech's visitors lists, the Hokies will still host an impressive group this weekend. See the list of confirmed players here.

There are several other players planning to visit who either don't have Rivals profiles or have yet to confirm their visits. Check out a running list on our premium message board, The Gobbler.

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