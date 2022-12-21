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Virginia Tech Signing Day capsule 2023: Thomas Williams

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Thomas Williams is a multi-skilled athlete. Projected as a safety for the Hokies, he was an extremely productive running back for his high school team in Powdersville, S.C.

Harnessing that athleticism can provide a major boost to the Lunch Pail D.

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Rankings

5.6 three-star. Ranked No. 13 player in South Carolina. Unranked nationally overall or at the "athlete" distinction.

Other suitors

East Carolina, Liberty, Old Dominion, Penn State, UAB, West Virginia

Recruitment story

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