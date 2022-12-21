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Virginia Tech Signing Day capsule 2023: Tavorian Copeland

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Lunch Pail D is best-known for defensive backs, but top-notch linebackers have been a hallmark. Tavorian Copeland just may be up next.

The three-star out of Appomattox County High will be taking his talents down I-81 to Blacksburg.

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Rankings

5.5 three-star. Unranked nationally, within the state, or at his position.

Other suitors

Campbell, Dartmouth, Furman, Georgetown, Harvard, Navy, Pennsylvania, Princeton, Richmond, Virginia, William & Mary, Yale

Recruitment story

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