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Virginia Tech Signing Day capsule 2023: Marcell Baylor

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies didn't have to go far to land one of the more-intriguing members of the 2023 class. Marcell Baylor is a local from Radford High.

The wide receiver was a playmaker at a small level of competition in high school. Can he take that production to the big stage?

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Rankings

5.5 three-star. Unranked within the state or nationally, or at the wide receiver position.

Other suitors

Appalachian State, Boston College, Connecticut, Liberty

Recruitment story

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