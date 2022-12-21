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Virginia Tech Signing Day capsule 2023: Krystian Williams

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

A strong Hokie recruiting machine does work in the 804. Collegiate School safety Krystian Williams will be a major piece for the Hokies.

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Rankings

5.6 three-star. Ranked No. 25 player in Virginia. Unranked nationally overall or as a wide receiver

Other suitors

Boston College, Duke, East Carolina, Liberty, Northwestern, Old Dominion, Rutgers, Virginia, Wake Forest

Recruitment story

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