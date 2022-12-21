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Virginia Tech Signing Day capsule 2023: Jason Abbey

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

A terror off the edge, defensive end Jason Abbey will bring his pass-rush to Blacksburg.

The three-star out of Richmond's Freeman High, he has the tools to be a game-changer.

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Rankings

5.5 three-star. Ranked No. 37 player in Virginia. Unranked nationally overall or as a defensive end.

Other suitors

Akron, East Carolina, James Madison, Kent State, Marshall, Richmond, Vanderbilt

Recruitment story

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