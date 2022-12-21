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Virginia Tech Signing Day capsule 2023: Ishmael Findlayter

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Canadian has landed. The Hokies have officially signed Mississauga (Ont.) Clarkson North defensive end Ishmael Findlayter.

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Central Michigan, South Dakota, Vanderbilt

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