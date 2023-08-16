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Virginia Tech Hokies opponent first look: Louisville

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's season will hinge upon winning some close games, and Louisville appears to occupy the same ACC tier as the Orange and Maroon.

What's the latest in Derby City? We caught up with Cardinal Sports publisher Ty Spalding for an update on the Cardinals.

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