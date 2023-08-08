News More News
premium-icon
ago football Edit

Virginia Tech Hokies opponent first look: Boston College

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The BC Eagles accounted for a third of Virginia Tech's wins last year. How is Jeff Hafley's team shaping up for 2023?

We caught up with Kevin Stone of Eagle Action for the latest from Chestnut Hill.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

Jeff Hafley: Can his program recover?
Jeff Hafley: Can his program recover? (Mary Schwalm/AP)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}