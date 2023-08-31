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Virginia Tech Hokies oppo intel: Old Dominion

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies will have revenge on the mind when Old Dominion comes to Lane Stadium this weekend. But the Monarchs will be a new-look squad.

What should VT fans expect? We asked David Hall - who covers ODU for the Virginian-Pilot - for the latest in Norfolk.

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Surely this photo of Ali Jennings will get some run this week? (USA Today Sports Images)
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