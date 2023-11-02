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Virginia Tech Hokies oppo intel: Louisville Cardinals

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies face one of the toughest tests of the 2023 season. What will the Cards present in Derby City?

We caught up with Ty Spalding of Cardinal Sports for the latest on this weekend's task.

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