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Virginia Tech Hokies basketball preview: William and Mary

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies' early-season cruise should continue ini Cassell this evening. The Tribe of William and Mary will make the trip over from Williamsburg.

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The essentials

Opponent: William and Mary (5-27, 4-14 Colonial last year)

Time, Channel: Nov. 13 • 6:00 p.m. • ACC Network Extra/RSN

Event: Non-conference

Location: Cassell Coliseum

The Line: No line

The Tribe

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