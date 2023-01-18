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Virginia Tech Hokies basketball preview: Virginia

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The task doesn't get any easier for Virginia Tech. A trip up to Charlottesville beckons with a five-game losing streak to snap.

Can VT win on the road against a hated rival... when that rival happens to be the best team in the ACC?

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The essentials

Opponent: Virginia (13-3, 5-2 ACC)

Rankings: No. 10/10, No. 12 Kenpom, No. 19 RPI, No. 15 NET

Time, Channel: Wednesday, Jan. 18 • 7:00 p.m • ESPNU

Event: ACC conference game

Location: Charlottesville, Va.

The Line: Virginia Tech +7.5 O/U 127.5

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10. Game thread.

The Cavaliers

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