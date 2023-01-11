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Virginia Tech Hokies basketball preview: Syracuse

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

One of the Hokies' most interesting annual matchups (this year there are two!) is here. VT heads north to face Syracuse.

On the heels of a four-game losing streak, Mike Young's team won't want to extend the ignominy to five. Can the Orange and Maroon get it done?

Jim Boeheim be clappin'
Jim Boeheim be clappin' (Ron Bailey)

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The essentials

Opponent: Syracuse (10-6, 3-2 ACC)

Rankings: NR/NR, No. 88 Kenpom, No. 146 RPI, No. 180 NET

Time, Channel: Wednesday, Jan. 11 • 7:00 p.m • ACC Network Extra (RSN/ESPN+)

Event: ACC conference game

Location: Carrier Dome

The Line: Virginia Tech -2.5 O/U 139.5

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10. Game thread.

The Orange

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