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Virginia Tech Hokies basketball preview: Pittsburgh

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

At-large dreams are dashed, and the Hokies welcome a surging Pittsburgh team to Cassell. Can they rise to the occasion?

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The essentials

Opponent: Pittsburgh (19-7, 12-3 ACC)

Rankings: No. 29/29 (unofficial), No. 57 Kenpom, No. 52 RPI, No. 49 NET

Time, Channel: Saturday, Feb. 18 • 5:00 p.m. • ACC Network

Event: ACC conference game

Location: Cassell Coliseum

The Line: Virginia Tech -1.5 O/U 141

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10. Game thread.

The Panthers

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