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Virginia Tech Hokies basketball preview: Old Dominion

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

At last, the Hokies will take their show outside of Cassell Coliseum, lining up for a Charleston Classic matchup with ODU.

The Orange and Maroon are heavily favored to win. But what do we know about the Monarchs?

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The essentials

Opponent: William and Mary (13-19, 8-10 CUSA last year)

Time, Channel: Nov. 17 • 2:00 p.m. • ESPN

Event: Charleston Classic

Location: Charleston, S.C.

The Line: Virginia Tech -14.5, O/U 131.5

The Monarchs

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