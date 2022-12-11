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Virginia Tech Hokies basketball preview: Oklahoma State

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The second leg of Virginia Tech's bipartite "let's make the rankings!" week is here. Can the Hokies reign victorious against a different shade of Orange?

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The essentials

Opponent: Oklahoma State (6-3)

Rankings: NR/NR, No. 33 Kenpom, No. 95 RPI

Time, Channel: Sunday, Dec. 11 • 2 p.m. • ESPN2

Event: Basketball Hall of Fame Invitational

Location: Brooklyn, N.Y.

The Line: Virginia Tech -2.5, O/U 136

The Cowboys

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