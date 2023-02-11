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Virginia Tech Hokies basketball preview: Notre Dame

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The NCAA Tournament is all-but out the window, but the Hokies still have plenty to play for. They continue in Indiana.

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The essentials

Opponent: Notre Dame (10-14, 2-11 ACC)

Rankings: NR/NR, No. 179 Kenpom, No. 253 RPI

Time, Channel: Saturday, Feb. 11 • 2:00 p.m. • ACC Network Extra/RSN

Event: ACC conference game

Location: South Bend, Ind.

The Line: Virginia Tech -4.5 O/U 143.5

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10. Game thread.

The Irish

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