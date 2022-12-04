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Virginia Tech Hokies basketball preview: North Carolina

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech played its best game in a couple weeks against Minnesota. Meanwhile, North Carolina is struggling. Can the Orange and Maroon get off to a good start in ACC play?

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The essentials

Opponent: North Carolina (5-3)

Rankings: No. 18, No. 23 Kenpom, No. 18 RPI

Time, Channel: Sunday, Dec. 4 • 3 p.m. • ACC Network

Event: ACC conference game

Location: Cassell Coliseum

The Line: Pick 'em, O/U 141.5

The Heels

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