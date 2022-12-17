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Virginia Tech Hokies basketball preview: Grambling State

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

One final time before conference play begins in earnest, the Hokies will take on what should be an overmatched mid-major.

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The essentials

Opponent: Grambling State (6-3)

Rankings: NR/NR, No. 232 Kenpom, No. 104 RPI

Time, Channel: Saturday, Dec. 17 • 4 p.m. • ACC Network

Event: Non-conference game

Location: Cassell Coliseum

The Line: No line

The Tigers

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