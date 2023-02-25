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Virginia Tech Hokies basketball preview: Duke

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies picked up the upset victory against Duke in Cassell Coliseum. Can they repeat the feat in Durham to get back in the bubble conversation?

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The essentials

Opponent: Duke (20-8, 11-6 ACC)

Rankings: No. 36/29 (unofficial), No. 36 Kenpom, No. 22 RPI, No. 30 NET

Time, Channel: Saturday, Feb. 25 • 8:00 p.m • ESPN

Event: ACC conference game

Location: Durham, N.C.

The Line: Virginia Tech +7 O/U 110

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10.

The Blue Devils

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