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Virginia Tech Hokies basketball preview: Duke

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Blue Devils certainly aren't what they have historically been. But the Hokies are in the midst of a major slump.

Can the Orange and Maroon get back on the right track in Cassell Coliseum tonight?

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The essentials

Opponent: Duke (15-4, 7-1 ACC)

Rankings: No. 33/27 (unofficial), No. 31 Kenpom, No. 15 RPI, No. 29 NET

Time, Channel: Monday, Jan. 23 • 7:00 p.m • ESPN

Event: ACC conference game

Location: Cassell Colieum

The Line: Virginia Tech -2 O/U 134.5

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10.

The Blue Devils

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