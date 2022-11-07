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{{ timeAgo('2022-11-07 15:03:05 -0600') }} basketball Edit

Virginia Tech Hokies basketball preview: Delaware State

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The season is once again upon us. The Hokies' ACC Title defense(!) begins with a non-conference matchup with Delaware State.

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The essentials

Opponent: Delaware State (2-26, 0-14 MEAC)

Time, Channel: Nov. 7 • 9:00 p.m. • ACC Network Extra/RSN

Event: Non-conference

Location: Cassell Coliseum

The Line: No line

The Hornets

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