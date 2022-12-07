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{{ timeAgo('2022-12-07 12:30:00 -0600') }} basketball Edit

Virginia Tech Hokies basketball preview: Dayton

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

One of the final two realistic non-conference tests of the season is upon us: Dayton visits Cassell Coliseum tonight.

The Flyers have beaten bad competition and lost to good so far. Can the Hokies keep that trend going?

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The essentials

Opponent: Dayton (5-4)

Rankings: NR/NR, No. 62 Kenpom, No. 215 RPI

Time, Channel: Wednesday, Dec. 7 • 8 p.m. • ACC Network

Event: Non-conference game

Location: Cassell Coliseum

The Line: Virginia Tech -7, O/U 127

The Flyers

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