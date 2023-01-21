News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-21 10:00:00 -0600') }} basketball Edit

Virginia Tech Hokies basketball preview: Clemson

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

For the first time this year, the Hokies will face an opponent they've already stared down in 2023. A trip to Clemson is a potential revenge game.

Can VT earn payback after the Tigers stole a win in Cassell?

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

The essentials

Opponent: Clemson (15-4, 7-1 ACC)

Rankings: No. 19/19, No. 62 Kenpom, No. 40 RPI, No. 59 NET

Time, Channel: Saturday, Jan. 21 • 6:00 p.m • ESPN2

Event: ACC conference game

Location: Clemson, S.C.

The Line: Virginia Tech +1.5 O/U 143

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10. Game thread.

The Tigers

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}