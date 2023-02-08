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Virginia Tech Hokies basketball preview: Boston College

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Revenge time. The Hokies began an ignominious streak with an unforgivable flop in Chestnut Hill. Righting that wrong is necessary but not sufficient in keeping a rebound toward the NCAA Tournament on track.

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The essentials

Opponent: Boston College (11-13, 5-8 ACC)

Rankings: NR/NR, No. 178 Kenpom, No. 181 RPI

Time, Channel: Wednesday, Feb. 8 • 6:30 p.m. • ACC Network

Event: ACC conference game

Location: Cassell Coliseum

The Line: Virginia Tech -13.5 O/U 136.5

Follow: @Hokie_Haven. @ConnorMardian10. Game thread.

The Eagles

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