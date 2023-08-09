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Video: Virginia Tech Hokies coordinators on media day

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Offensive coordinator Tyler Bowen, defensive coordinator Chris Marve, and special teams coordinator Stu Holt met with Hokies media Tuesday.

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