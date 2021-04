HokieHaven - VIDEO: Rivals Camp Atlanta - OL vs. DL

SUWANEE, Ga. - The best linemen do battle in the Peach State at the 2021 Rivals Camp Series stop in Atlanta.

OL: (listed in order of appearance)

196 - Aliou Bah - 2022

168 - Jackson Cannon - 2022

198 - Bradyn Joiner - 2023 - (MVP)

203 - Madden Sanker - 2023

167 - Eston Harris - 2022

208 - Kam Pringle - 2024

202 - Maurice Clipper Jr. - 2022

204 - Drew Bobo - 2022

206 - Tyler Gibson - 2022

217 - Markee Anderson - 2023

219 - Tyler Jeffries - 2023

205 - Ashton Jackson - 2022

DL:

059 - Antavious Woody - 2022 (MVP)

062 - Peter Woods - 2023

046 - Beau Atkinson - 2022

033 - Tomarrion Parker - 2023

337 - Gabriel Harris - 2023

037 - Stantavious Smith - 2023

082 - Alex Cunningham - 2024

034 - Zavion Hardy - 2023

057 - King Edwards - 2024

064 - Felix Hixon - 2022

088 - Michai Boireau - 2024

063 - CJ Mims - 2022

097 - Montrell Henderson - 2022

306 - Carlton Madden Jr. - 2022