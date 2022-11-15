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Video: Brent Pry, Da'Wain Lofton meet the media

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Head Hokie Brent Pry and receiver Da'Wain Lofton discuss the tragedy in Charlottesville, how to focus on football, and Liiberty.

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