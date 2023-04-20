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football
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ULM's Anthony Campbell has a portal offer from Virginia Tech
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech continues to look to the Transfer Portal, and Louisiana-Monroe's Anthony Campbell has an opportunity from the Orange and Maroon.
The 6-7, 277-pound defensive lineman picked up his offer from VT this week.
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