 HokieHaven - Tyrell Smith returning for seventh year
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Tyrell Smith returning for seventh year

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

An injury-plagued career for offensive lineman Tyrell Smith isn't over just yet: he'll take advantage of the eligibility freeze to return.

The 6-3, 300-pounder announced today that he'll be back for his seventh year in college, after previously entering his name into the NCAA transfer portal.

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