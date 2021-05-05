HokieHaven - Tyrell Smith returning for seventh year

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football
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Tyrell Smith returning for seventh year
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
An injury-plagued career for offensive lineman Tyrell Smith isn't over just yet: he'll take advantage of the eligibility freeze to return.
The 6-3, 300-pounder announced today that he'll be back for his seventh year in college, after previously entering his name into the NCAA transfer portal.
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