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ago football Edit

Tyler Bowen excited for revamped Hokies offense

Connor Mardian
Hokie Haven staff

As the first-week approaches, second-year offensive coordinator and newly appointed QB coach Tyler Bowen discussed the decision to name Grant Wells as QB1 and the new cohesiveness heading into a promising second season.

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