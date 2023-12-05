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Tulane in-depth: Snap counts and grades

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech will face Tulane Dec. 27 in the Military Bowl in Annapolis, Md. Which Green Wave players stood out this year? See their PFF grades here.

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Quarterback
Player Snaps Overall Pass Run

Michael Pratt

706

84.0

80.8

71.2

Kai Horton

150

56.8

56.9

55.6
Two other quarterbacks played single-digit snaps and are not included
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