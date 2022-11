Game 10's honoree for the Hokies' No. 25 jersey is here. You set a special-teams record, you get the jersey, Tucker Holloway.

Holloway, a true freshman, sparked the Hokies with a 90-yard punt return touchdown on Saturday. He had six other returns, and finished the day with 188 total yards in that phase of play. Beamer No. 25 honorees in 2022 • Week One (Old Dominion): Safety Nyquee Hawkins

• Week Two (Boston College): Linebacker Keshon Artis

• Week three (Wofford): Punter Peter Moore

• Week four (West Virginia): Safety Chamarri Conner

• Week five (North Carolina): Linebacker Dax Hollifield

• Week six (Pittsburgh): Safety Nasir Peoples

• Week seven (Miami): Wide receiver Pierson Prioleau

• Week eight (NC State): Punter William Ross

• Week nine (Georgia Tech): Long-snapper Justin Pollock

• Week 10 (Duke): Wide receiver Tucker Holloway